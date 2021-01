“Zo’n grote Boeing die over je heen vliegt, dat is zo prachtig hè”

nieuws

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Het nieuws dat zondag zes KLM-Boeing op Groningen Airport Eelde landden is niet onopgemerkt gebleven. “Tientallen mensen kwamen een kijkje nemen, misschien waren het er wel meer dan honderd.”

Eén van de mensen die met een fotocamera naar het vliegveld reed is fotograaf Mike Weening. “Ja, hier moest ik bij zijn. Als er zulke grote toestellen op Eelde landen dan wil ik dat met eigen ogen zien. Dat gevoel is zo bijzonder hè? Dat je zo’n Boeing aan ziet komen vliegen, dat het landingsgestel naar beneden wordt geklapt en dat zo’n grote kist daarna over je heen dendert. Dat geluid. Echt prachtig.”

Komende dagen nog meer toestellen

Op Eelde landden zondag zes toestellen. De vliegtuigen worden tijdelijk geparkeerd op het vliegveld vanwege de coronacrisis. “In totaal staan er nu negen toestellen. Afgelopen herfst zijn er ook verschillende vliegtuigen naar Eelde gebracht. Daarvan stonden er nog drie. Vandaag zijn er zes bijgekomen, maandag volgen er nog eens zes en dinsdag hoogstwaarschijnlijk vijf.”

“Auto’s bleven stil staan op de weg”

Rond het vliegveld was het zondag flink druk. “Ik denk dat het voor veel mensen aan werd gegrepen als een uitje. Veel mensen die met een smartphone foto’s en filmpjes maakten van het tafereel. Maar ook auto’s die tijdens de landingen stil bleven staan op de weg. Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, die een oogje in het zeil hielden, moesten zo nu en dan flink aan de bak om mensen weg te sturen en om bestuurders van voertuigen te manen om door te rijden.”