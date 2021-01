Zo kan de nieuwe topsporthal bij Meerstad er uit zien

nieuws

Harpastum - Impressie: Studio Codex

Of het haalbaar is, is de vraag, maar dromen mag natuurlijk. Codex architectuurstudio maakte een ontwerp voor een nieuwe topsporthal bij Meerstad in Groningen.

De bespelers zouden de basketballers van Donar, de volleyballers van Lycurgus en de ijshockeyers van GIJS kunnen worden, maar ook de breedtesport kan er gebruik van maken.

Harpastum

John Schokker, Sjors Groote en Wytse Feikens, allen sportliefhebbers en namen in de makelaardijwereld en retail lopen al een tijd met het idee rond. Hun adviseur is sportjournalist Dick Heuvelman. Zij zijn verenigd in Harpastum (een oud Grieks balspel) en dachten daarvoor bij Hoogkerk een plek te vinden.

“Een topsporthal bij Hoogkerk bleek niet mogelijk te zijn”, aldus Schokker. “Dus hebben we gekeken naar een andere locatie en die vonden we bij Meerstad. We hebben toen aan Jan Piet Nicolai van Codex gevraagd of hij een ontwerp wilde maken en die heeft dat zonder kosten gedaan”.

Nicolai, die in de volleybalwereld zit, deed het met plezier: “Ik heb een echt sporthart. Ik juich het initiatief toe en ik dacht: Ik maak er een mooi ontwerp van. Ik vind de locatie in de stad ook erg mooi. Er is daar nu heel weinig”.

Meer functies

Er is niet alleen een grote sporthal ingetekend, maar ook twee grote torens: “Daar kunnen mensen wonen, misschien shortstay, een hotel”, aldus Schokker. “Maar je kunt ook denken aan ruimtes voor het UMCG, plekken om te logeren voor als je iemand in het ziekenhuis bezoekt. Misschien een zorgplein”.

Geld

Het plan is nu financieel niet haalbaar, maar Schokker en Nicolai willen de gemeente wel “prikkelen” om verder over een topsporthal na te denken. “Het is nu wat te grootschalig”, zegt Schokker. “Je zou met particulieren en de overheid tot overeenstemming te zien komen. Je moet het Ommeland er bij betrekken en misschien wel Duitsland. Of de bereidheid en de financiële middelen er zijn moet de toekomst uitwijzen”.