Zeven spelers blijven bij hoofdklasser Be Quick 1887

sport

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Hollandia

Zeven spelers van de eerste selectie van Be Quick 1887 hebben aangegeven ook volgend seizoen bij de Groninger hoofdklasser actief te zijn.

Daaronder is aanvoerder en verdediger Djarni Leidelmeijer die dan aan zijn vijfde seizoen begint. De middenvelders Daniel Teune en Yoram Cats gaan hun vierde seizoen in. Teune gaat echter wel in september een half jaar in Canada studeren.

Middenvelder Martijn van Maastrigt en verdediger Mark Versteegen gaan hun derde seizoen in. De middenvelders Joris Reiziger en Werner Bouma blijven ook bij Be Quick. Zij maakten dit seizoen voor het eerst deel uit van de eerste selectie. Met de overige spelers wordt nog gesproken.