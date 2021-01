‘Zaterdagochtend kans op wittige, gladde wegen’

nieuws

Hoewel het de komende dagen vaak droog blijft in Groningen, dalen de temperaturen gedurende het weekend wel behoorlijk. In combinatie met (natte) sneeuw kan dit volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zaterdagochtend zorgen voor een wittige wereld en voor lokale gladheid.

Volgens Kamphuis is het vrijdag droog en wisselend bewolkt weer. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. In de nacht van vrijdag op zaterdag verwacht Kamphuis opklaringen en lichte vorst: -1 of -2 graden.

Zaterdagochtend moeten weggebruikers oppassen, want Kamphuis verwacht dan enige tijd (natte) sneeuw bij temperaturen van 1 of 2 graden. In de middag loopt het kwik op naar 4 graden en staat er een lichte wind uit het zuiden. In de nacht verwacht Kamphuis een graad vorst.

Zondag is er wat zon en blijft het op een enkel buitje na droog bij 5 graden. In de nacht is het koud met -3 of -4 graden, Deze temperatuur loopt gedurende de maandag op naar twee graden. Het blijft dan droog en de zon schijnt nu en dan.