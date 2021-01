“Zaterdag neemt met een ijzige zuidenwind de kans op sneeuw toe”

nieuws

De kans bestaat dat we zaterdag in Groningen te maken gaan krijgen met sneeuwval. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er af en toe zon maar kan er ook een winterse bui vallen”, vertelt Kamphuis. “Bij een temperatuur van 3 graden voelt het waterkoud aan. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5, en komt uit westelijke tot noordwestelijke richting. In de nacht naar donderdag klaart het op en word het ook flink koud. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n -3 of -4 graden.”

“Donderdag blijft het droog en is er geregeld zon bij 2 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar vrijdag gaat het 3 tot 5 graden vriezen. Vrijdag is het nog kouder bij overdag 1 graad boven nul. In de nacht naar zaterdag gaat het opnieuw 3 of 4 graden vriezen. Zaterdag overdag steekt er een ijzige zuidenwind op en neemt de kans op sneeuw toe.”