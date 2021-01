Zaalvoetbalster Arte Brueren beproeft geluk in Italië

sport

Foto OOGTV. Arte Brueren

Zaalvoetbalster Arte Brueren van Drs. Vijfje gaat een week op proef bij de Italiaanse club Bitonto, de koploper in de serie B.

De 27-jarige flankspeler en Nederlands International vertrekt op 31 januari. “Nancy Loth, die bij KTP Roden heeft gespeeld, speelt bij Bitonto”, zegt Brueren. “Een paar weken geleden heb ik met haar gesproken en zo is de bal gaan rollen. Als de proef goed bevalt maak ik het seizoen in Italië af”.

Dat is mogelijk omdat de zaalvoetbalcompetitie in Nederland is stil gelegd. Onder meer door de vele coronatests die noodzakelijk zijn is het veel te duur om weer te gaan spelen. In Italië wordt, zonder publiek, wel gespeeld.

Als het avontuur in Italië lukt weet Brueren nog niet wat ze daarna gaat doen: “Ik kijk meestal niet zo ver vooruit. Maar ik vind het gaaf om dan weer bij Vijfje te spelen als de selectie bij elkaar blijft en kampioen te worden, want dat was het doel”.

Maar Italië is ook aantrekkelijk voor Brueren: “Bitonto staat in verliespunten bovenaan in de serie B en maakt grote kans op promotie naar de serie A en dat is natuurlijk ook een mooi vooruitzicht”.

Een vetpot wordt het niet in het Zuid Italiaanse Bitonto, maar daar gaat het de in Groningen wonende Brueren niet om: “Ik zou net quitte draaien, maar ik ben ook geen geldwolf. Ik werk als jurist bij de provincie Overijssel. Ik hoor in februari of mijn contract verlengd wordt. Maar ik werk thuis en kan vanuit Italië natuurlijk ook thuiswerken”.