“Word jij de allereerste Single Brick Master bij De Jonge Onderzoekers?”

De Jonge Onderzoekers organiseren in februari een Single Brick Challenge voor legobouwers in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De winnaar krijgt een plekje in de Wall of Fame.

De Single Brick is het meest elementaire legoblokje van 2 bij 4. “Je mag alles bouwen wat je kunt”, laat een woordvoerder van De Jonge Onderzoekers weten. “Oneindige creativiteit, vindingrijkheid en alle kleuren zijn toegestaan. Zolang je maar alleen de Single Brick 2×4 gebruikt.” De challenge is onderverdeeld in twee categorieën. In eentje van 99 bricks of 999 bricks. “Ben je acht jaar en ouder en heb je thuis de beschikking over 99 of heb je zelfs tot 999 Bricks? Dan kun je meteen aan de slag en maak een verrassend ontwerp.”

Kinderen en tieners die geen lego hebben kunnen ook deelnemen

Ook is er gedacht aan kinderen en tieners die niet in de gelukkige omstandigheid zijn dat ze lego thuis hebben. “Je kunt dan digitaal een prachtig ontwerp maken. Dit kun je doen met het computerprogramma Studio 2.0. of Lego Designer. Van het eindresultaat maak je een goeie foto en omschrijf je in een paar regels waar je ontwerp over gaat. Mail ons dit, samen met het ingevulde opgaveformulier.”

De startdatum van de challenge is 1 februari en de deadline is op 26 februari. Winnaars worden twee weken na de sluitingsdatum op de website van De Jonge Onderzoekers bekendgemaakt.