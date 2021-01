“Winterliefhebbers moeten hoop niet verliezen, februari komt misschien met koude verrassing”

nieuws

Winterliefhebbers moeten de hoop niet verliezen. Dat is de boodschap van OOG-weerman Johan Kamphuis zondag. Volgens Kamphuis zou het zo maar kunnen dat februari met een koude verrassing komt.

“In de nacht van zondag op maandag vriest het licht”, vertelt Kamphuis. “Maandag loopt de temperatuur bij een zwakke westenwind uiteindelijk op naar 4 graden. In de ochtend laat de zon zich zo nu en dan zien maar in de middag wordt het bewolkt en volgt er wat regen met mogelijk een vlokje natte sneeuw. In de avond zijn er ook enkele buien met natte sneeuw mogelijk. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur uit op rond het vriespunt. Dinsdagochtend moeten weggebruikers opnieuw rekening houden met lokale gladheid.”

“Dinsdag is er veel bewolking met soms wat regen waarbij de maximumtemperatuur op 5 graden komt te liggen. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en is er lichte vorst mogelijk waarbij de minimumtemperatuur tussen de 0 en de -2 graden komt te liggen.”

Je hebt het over mogelijk een koude verrassing in februari. Hoe zit dat precies?

“Deze week bevinden we ons in het grensgebied tussen zachte lucht in het zuiden en koudere lucht ten noorden en oosten van ons land. Dit betekent vaak bewolking, soms wat zon maar ook is neerslag niet uitgesloten. Als de bovenlucht koud genoeg is kan er (natte) sneeuw vallen. In de nachten schommelen de temperaturen rond en soms onder het vriespunt. Overdag ligt de temperatuur op een graad of 4.”

“Doordat warme en koude lucht dichtbij ligt kan het twee kanten op gaan. Om een voorbeeld te geven, in Zeeland kan het later in de week al ruim 10 graden worden. Wie de strijd uiteindelijk gaat winnen is nu nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat echt winterweer deze week op afstand blijft. Als de winter nog een ultieme poging gaat doen zal dat ergens begin februari zijn. En met de huidige drukverdelingen in de atmosfeer durf ik wel te zeggen dat winterliefhebbers nu absoluut nog niet alle hoop moeten gaan verliezen. Het zou zo maar eens kunnen dat februari met een koude verrassing komt.”