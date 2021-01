Winnaar Noorden Digitaal Talent Award op 10 februari bekend

nieuws

Zes aanstormende digitale talenten zijn genomineerd voor de Noorden Digitaal Talent Award. Dat is een prijs voor digitale ontdekkingen of oplossingen door noordelijke studenten en leerlingen.

Noorden Digitaal is een netwerkorganisatie om digitalisering in Noord-Nederland een stap verder te brengen. Noorden Digitaal biedt met de prijs jongeren uit de drie noordelijke provincies een podium om hun ontdekkingen of oplossingen onder de aandacht te brengen. Staatssecretaris Mona Keijzer reikt op 10 februari de prijzen uit, tijdens de landelijke conferentie Nederland Digitaal.

De Noorden Digitaal Talent Award bestaat uit een prijs van een vakjury en een publieksprijs voor het project met de meeste stemmen. Stemmen voor de publieksprijs kan van 1 t/m 7 februari via noordendigitaal.nl.