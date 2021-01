Winkeliers: ”Ik had het eigenlijk wel verwacht maar ben er niet blij mee”

Drie weken langer dicht, dat staat alle winkeliers te wachten. Gisteren werd duidelijk dat de lockdown met drie weken wordt verlengd om het coronavirus tegen te gaan. Dit kwam voor veel ondernemers niet als een verrassing.

”Ik had het eigenlijk wel verwacht maar ben er niet blij mee. Dit betekent dat we nog langer geen geld gaan verdienen” vertelt Ellen de Jong, eigenaar van sieradenwinkel ELAN. Toch probeert Ellen positief naar de situatie te kijken. Zo bezorgt ze nu haar producten en heeft ze tijd om de winkel anders in te richten. ”Ook heb ik nu sinds lange tijd kerstvakantie, dat had ik nooit verwacht” grapt ze.

Dat alle winkeliers balen van de situatie is duidelijk, wel ziet Ellen een verschil per branche: ”Voor winkeliers in de kledingbranche is het toch wel echt een ander verhaal, hun voorraad is afhankelijk van mode en de seizoenen”. Hierdoor is het voor kledingwinkels lastig om van hun ingekochte voorraad af te komen.

Morgenavond om 19.00 ’s avonds wordt tijdens de persconferentie bekend gemaakt hoe de verlenging van de lockdown er precies uit komt te zien.