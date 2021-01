Winkel bij de melkveehouder is grote hit

nieuws

Foto: Boerderijwinkel Harener Holt via Facebook

Op steeds meer plaatsen duiken ze op. Kleine winkeltjes waar boerenbedrijven hun eigen producten rechtstreeks aan klanten verkopen. Ook in Haren. Daar verkoopt melkveehouderij Hoving sinds kort zuivel, gemaakt met de melk van de eigen koeien.

In het dagelijks leven levert het bedrijf aan de Oosterweg haar melk aan FrieslandCampina. “Dit is een nieuwe activiteit van ons”, zei Marjan Hoving zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “We gaan niet alle melk in yoghurt omzetten, het is heel kleinschalig. Ik maakte al heel lang yoghurt voor eigen gebruik, en dan geef je af en toe wel wat pakjes weg. Men was eigenlijk wel enthousiast erover en op die manier kreeg ik er wat meer vraag naar. Van het een kwam het ander en vandaar dat we zijn gestart met een zelfbedieningskoelkast.”

Er wordt niet alleen yoghurt meer gemaakt. In de koelkast staan ook andere producten als chocolademelk en kefir. Na een week zorgt de verkoop al voor grote drukte bij de boerderij. “De belangstelling is enorm, het heeft ons verbaasd. We krijgen zoveel leuke reacties.”

De boerderijwinkel heet De Harener Holt, vernoemd naar de naastgelegen nieuwbouwwijk. Toch komen er ook mensen uit de wijde omgeving kopen bij de boer, zoals uit het zuiden van de stad. Hoving denkt dat dit wandelaars zijn die door het nieuwe natuurgebied bij opstelterrein De Vork wandelen, en op hun terugweg langs de boerderij komen. “In deze tijd met corona waar iedereen tussen de middag toch wel een wandelingetje maakt in dit fantastische gebied, dan is het toch wel heel makkelijk om even een bakje yoghurt bij de boerderijwinkel te halen.”

Luister hier het interview met Marjan Hoving terug:

Klanten betalen hun aangekochte waar met een Tikkie. “Even het totaalbedrag optellen van wat je uit de koelkast haalt en dan kun je zo betalen.”

Dan rest de vraag welke smaak yoghurt de favoriet van Hoving is. “Toch altijd wel de naturel hoor.” En is het nu een belediging wanneer mensen er suiker in doen? “Onze yoghurt heeft dat niet nodig. Dat is echt zonde”, zegt Hoving duidelijk.