Wijkraad stelt petitie op om afgebrande boerderij te herstellen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Wijkraad Oosterhogebrug Ulgersmaborg is maandag een petitie gestart voor het herstel van de historische boerderij aan de Stadsweg in Groningen. De boerderij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door brand.

Naast het drama voor de bewoners, noemt de wijkraad het verlies van de boerderij ook een verlies alle (oud)bewoners van Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg en Lewenborg. “Het is een beeldbepalend gemeentelijk monument”, aldus de Wijkraad. “Dit willen we als wijk niet verliezen en dat willen we de gemeente laten weten.”

Voor de bewoners van de boerderij werd zaterdag al een doneeractie opgezet, waarmee de initiatiefnemers hopen om 10.000 euro op te halen voor het gezin.