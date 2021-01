WIJ Groningen: “Vier locaties open tijdens verlenging lockdown”

nieuws

WIJ Groningen houdt vier locaties open tijdens de dinsdag aangekondigde verlenging van de lockdown in Nederland. De gebouwen worden enkel opengesteld voor kwetsbare bewoners.

Het gaat om de WIJ-vestigingen Oude School in de Schilderswijk, het Heerdenhoes in Beijum, Corpus den Hoorn en ’t Vinkhuys in Vinkhuizen. Deze locaties zijn op afspraak open. De overige locaties van WIJ Groningen zijn sinds 15 december gesloten. “Onze taak is de ondersteuning van kwetsbare inwoners”, vertelt Mirjam Kuin van WIJ. “Dat blijven wij uiteraard tijdens deze verlengde lockdown uitvoeren.”

Zware beproeving

“De verlenging van de lockdown, in ieder geval tot en met 9 februari, is opnieuw een zware beproeving voor onze inwoners. Vooral de kwetsbare inwoners krijgen het zwaar te verduren, zeker als het gaat om gezinnen met schoolgaande kinderen. Nu de scholen vooralsnog dicht blijven, vergt het veel van mensen die ook nog eens noodgedwongen thuis moeten werken. Vandaar dat er vier locaties in de gemeente Groningen op afspraak open blijven”, aldus Kuin.

Extra vaak in de wijk aanwezig

WIJ Groningen merkt ondertussen dat de vraag naar ondersteuning toeneemt. “De sociale problematiek groeit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Vandaar ook dat wij op vier locaties open zijn en dat iedereen die met een bepaalde problematiek kampt contact met ons kan zoeken.” Om problemen het hoofd te bieden zijn medewerkers extra vaak in de wijken aanwezig om contact te zoeken met inwoners. Sinds deze week is WIJ ook extra zichtbaar door middel van posters die in de wijken te vinden zijn. Op de posters staat vermeld waar inwoners terecht kunnen voor een afspraak.