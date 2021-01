WIJ Groningen praat mensen tijdens avondklok van straat af

Sinds de invoering van de avondklok zijn medewerkers van WIJ Groningen van half acht tot kwart over negen in de avond actief. Ze spreken mensen aan die ondanks de avondklok nog over straat lopen.

Zo willen de medewerkers van WIJ voorkomen dat Stadjers tegen een bekeuring aanlopen van 95 euro. Want de politie bekeurt onverbiddelijk iedereen die zich zonder geldige reden op straat begeeft .

De medewerkers van Wij Groningen snappen dat de avondklok even wennen is. Jongerenwerkers van WIJ waren gisteravond ook op een onrustige Grote Markt om jongeren te bewegen naar huis te gaan. Dat is voor hun eigen bestwil want je toekomst is flink verpest als je opgepakt wordt, want je krijgt een strafblad.

De jongerenwerkers richten hun pijlen niet op de aanstichters van de rellen, maar vooral op de meelopers en sensatiezoekers.