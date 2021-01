Gemeente wil misverstand uit de lucht: ‘Wij gaan graag met de clubs in overleg’

sport

De gemeente Groningen en Sport050 gaan graag met de sportclubs in overleg over eventuele financiële compensatie. De sportverenigingen zijn door de coronacrisis veel inkomsten misgelopen.

Eerder vandaag liet VVK al weten de komende energierekening niet te kunnen betalen. Ook was de voetbalclub verbaasd over een mail van 21 december van Sport050 waarbij de club het gevoel had aan haar lot te worden overgelaten. Manon Hoiting, woordvoerder van sportwethouder Inge Jongman, laat weten dat de gemeente en Sport050 de clubs absoluut tegemoet willen komen. “In die mail van 21 december hebben wij laten weten dat als je problemen hebt je dat kunt melden. Alleen dan kunnen we met elkaar in gesprek.”

We laten clubs niet vallen

In de bewuste mail van 21 december staat ook dat de gemeente vanaf januari de clubs tegemoet gaat komen met een korting van 50% op de veldhuur. “Mocht dit alsnog problemen geven, dan zullen we in samenwerking met de clubs kijken naar een andere oplossing, maar wij willen vooral helder hebben dat we de clubs niet laten vallen.”