Wie waren de 76 Groningse voetballers die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen?

Groninger Politie Sport Vereniging, 1942. Foto: Gemeentepolitie, Groninger Archieven

Een zoektocht naar wie de 76 Groningse voetballers waren die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Daar is sporthistoricus Jurryt van de Vooren samen met de Groninger Archieven deze maand aan begonnen.

De voetballers die tijdens de oorlogsjaren om het leven kwamen worden met hun naam geëerd op het oorlogsmonument van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de KNVB, dat in Zeist is te vinden. In totaal staan er 2.212 namen op het monument. Behalve voetballers gaat het ook om veteranen, scheidsrechters en bestuurders die door toedoen van de Duitse bezetter om het leven zijn gekomen. Maar wie deze mensen precies zijn is in vele gevallen een raadsel. Op het monument staat namelijk alleen de achternaam en de initialen, en niet de betreffende club en woonplaats.

Meeste voetballers kwamen uit Groningen

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren is vorig jaar een onderzoek gestart en wist 76 namen te koppelen aan de provincie Groningen. Veruit de meeste van hen kwamen uit de stad Groningen. Spelend voor clubs als Amicitia, Be Quick, GRC, Groninger Boys, GVAV, Hellas, Velocitas en VIA. Daarnaast blijkt dat veel slachtoffers uit Winschoten kwamen. Uit het vooronderzoek van Van de Vooren is tevens gebleken dat twaalf namen van omgekomen voetballers niet terug te vinden zijn op het monument.

Hulp van het publiek

In het onderzoek dat deze week gestart is gaat verder uitgezocht worden wie de 76 slachtoffers zijn en hoe ze zijn omgekomen. Daarbij wordt de hulp van het publiek ingeroepen. Op de website voetbalmonument.nl staan de namen van de voetballers. Ook worden op deze website tips gegeven hoe meer informatie gevonden kan worden. Mensen die informatie hebben over de genoemde voetballers kunnen contact opnemen met de onderzoeker op dit mailadres.