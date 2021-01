Wethouder slaat laatste paal van levensloopbestendige woningen in Meerstad

nieuws

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) in de kraanmachine om de laatste paal te slaan. Foto: Bureau Meerstad

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen heeft vrijdag de laatste paal geslagen van levensloopbestendige woningen in Groenewei in de wijk Meerstad. De woningen zijn het eerste nieuwbouwproject dat onderdeel uit maakt van Wonen in de Groengaard.

Het project bestaat uit zestien levensloopbestendige bungalows en vijf royale rijwoningen. Met een levensloopbestendige woning wordt een woning bedoeld die mee kan groeien met de bewoners. In elke fase van het leven zorgt de woning voor zelfredzaamheid. Van der Schaaf liet weten blij te zijn met de variatie in het woonaanbod. “Het is zeer waardevol voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Het is daarom van belang dat de nieuwbouwlocaties in en rondom deze stad ook voor deze doelgroep aanbod realiseert.”

In de wijk Meerstad zijn er al levensloopbestendige appartementen te vinden in Tersluis. In Groenewei en De Zeilen komen er meer projecten met deze woonvormen. Het project is inmiddels uitverkocht. De verwachting is dat de nieuwe woningen in het vierde kwartaal van dit jaar opgeleverd kunnen worden.

Groenewei

Groenewei is een wijk in Meerstad die het dichtst bij de stad Groningen ligt en direct aan Park Meerstad grenst. In de wijk zit een basisschool met kinderopvang. In de toekomst komt er een buurtsupermarkt en op termijn een gezondheidscentrum.