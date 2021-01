Wethouder: “Huurders Ten Post kunnen terugkeren in eigen straat”

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Bewoners van huurwoningen in Ten Post kunnen na de versterkingsoperatie terugkeren in een woning in hun eigen straat. Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen woensdag laten weten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Daarover schrijft RTV Noord woensdagavond.

Van der Schaaf reageerde daarmee op een oproep van de SP. Deze partij liet afgelopen weekend weten dat bewoners niet altijd terug kunnen naar de plek waar ze zoveel van houden. Door de versterkingsoperatie moeten woningen gesloopt en opnieuw opgebouwd worden. “In het najaar van 2019 ontvingen we al geluiden dat bewoners die hun huis vanwege de versterkingsoperatie moeten verlaten niet altijd terug zouden kunnen keren naar de woning die er voor in de plaats zou komen”, liet fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP afgelopen zaterdag aan OOG Tv weten. “We hebben dit toen op tafel gelegd bij de wethouder. In het spoeddebat heeft de wethouder toen iedereen gerustgesteld, dat het opgelost zou worden en dat hij met iedereen in gesprek zou gaan. En daar blijkt nu dus niets van waar te zijn.”

Bewoners kunnen terug naar hun eigen straat

Behalve de SP wilden ook andere fracties weten wat er precies aan de hand is. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP stelde er zelfs vragen over in Den Haag. Van der Schaaf laat woensdag weten dat bewoners gewoon terug kunnen keren naar een vergelijkbare woning in dezelfde straat. Volgens de wethouder is er met alle bewoners gesproken over een nieuwe huurwoning waarbij altijd het uitgangspunt is geweest dat ze een woning krijgen in de straat waar ze nu ook wonen.

Uitzonderingen

Wel zijn er volgens de politicus een aantal uitzonderingen. Zo zijn er een aantal huurders die er zelf voor gekozen hebben om te verhuizen naar een andere straat in Ten Post. Daarnaast keren bewoners van vijf woningen aan de Tuwingastraat niet terug omdat er in deze straat geen nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Bij de woningcorporatie zouden ook geen gevallen bekend zijn van huurders die terug willen keren maar dit niet kunnen vanwege het woningtype dat aangeboden wordt.

Feitelijk onjuist

Ondertussen blijft Dijk kritisch. Op Twitter laat hij weten dat wat de wethouder zegt feitelijk onjuist is. “Het is feitelijk onjuist dat wethouder zegt dat huurders uit Ten Post en Ten Boer zekerheid hebben over terugkeren naar hun straat in vergelijkbare woning. Dinsdag stond ik naast hen en belde ik met hen. Ze weten nog van niks. Hoe is het mogelijk dat het college en de woningcorporatie dat weerspreken?”

Niet blij met uitspraken

De wethouder liet tijdens de vergadering nog wel weten niet zo blij te zijn met de uitingen die de SP in de media gedaan heeft. Volgens Van der Schaaf wordt er gesuggereerd dat bewoners niet terug kunnen keren naar hun dorp en worden er zelfs vergelijkingen gemaakt met de toeslagenaffaire. Volgens de wethouder welke zulke uitspraken niet mee aan het vertrouwen in de politiek.

