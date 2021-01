Werner en Niels nemen duik in ijskoud Paterswoldsemeer

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Waar de één fantaseert over schaatsen en een ander met warme chocolademelk bij de kachel zit, sloegen Werner en Niels zondag een andere weg in. Zij namen een duik in een ijskoud Paterswoldsemeer.

Vanaf de oever aan de Meerweg doken ze in de middag het water in waar op dat moment nog een flinterdun ijslaagje lag. Het duo bleef vervolgens vijf minuten in het water. Niels en Werner volgen daarmee het voorbeeld van Wim Hof, die bekend staat als ‘The Iceman’. Een duik nemen in het ijskoude water schijnt namelijk goed te zijn voor je weerstand.

Na de duik droogden beide heren zich af. Een warme douche hadden ze volgens eigenzeggen niet nodig. De twee zijn van plan om de komende periode één of twee keer in de week een duik te nemen.