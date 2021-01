Werkzaamheden veroorzaken gaslekkage in wijk Binnenstad-Oost

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagmiddag in actie komen voor een gaslekkage aan het Poortersplein in de wijk Binnenstad-Oost. Daarbij is er niemand gewond geraakt.

De melding van een gaslekkage kwam rond 16.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Bij werkzaamheden in de straat is een gasleiding geraakt”, vertelt brandweerwoordvoerder Arvid Klijzing. “De uitstroom van gas is daarbij beperkt gebleven. Als brandweer hebben wij de lekkage provisorisch gedicht.”

Volgens de woordvoerder is het wachten op energiebedrijf Enexis. “Zij gaan de lekkage professioneel verhelpen. Wij blijven tot die tijd ter plaatse om de veiligheid te waarborgen.”