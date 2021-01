Weinig vertrouwen in herstart competities amateurvoetbal

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Silvolde.

De KNVB neemt in de week van 9 februari een beslissing over het voortzetten van de competities in het amateurvoetbal. Enkele Groninger clubs verwachten er niet veel van.

De KNVB hoopte rond deze tijd duidelijkheid te geven, maar door de verlenging van de lockdown tot en met 9 februari vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld. Beide scenario’s blijven wel overeind staan. Dat is het uitspelen van de eerste competitiehelft of opnieuw beginnen waarbij alle competities opgedeeld worden in twee regionale poules.

Clubs als Be Quick 1887 en PKC’83 denken dat de competities in het seniorenvoetbal niet hervat worden. PKC wil buiten de KNVB om een competitie organiseren als er weer gevoetbald kan worden. Dat moet dan met zes, zeven clubs om voor en in de zomer toch nog wat inkomsten te genereren. Be Quick hoopt dat de competities in het jeugdvoetbal in ieder geval nog opgestart kunnen worden.