Weekendweer: Licht winters met nachtvorst en natte sneeuw

Foto Andor Heij. Driewieler in de sneeuw. Winter.

Het wordt komend weekeinde weer licht winters. Er is nachtvorst en sprake van (natte) sneeuw.

Zaterdagochtend valt er regen en natte sneeuw. Later wordt het droog met wat zon en wordt het vier graden.

In de nacht naar zondag gaat het opnieuw licht vriezen en komt er een sneeuwgebied richting Groningen. Of dat Groningen ook daadwerkelijk gaat bereiken of dat het toch regen wordt, is nog onzeker.

Zondag overdag blijft het op een winterse bui na vrijwel droog en schijnt de zon regelmatig. Het gaat in de nacht naar maandag vier graden vriezen. Maar daarna lopen de temperaturen weer wat op