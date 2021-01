Wedstrijden Lycurgus verplaatst naar middagen vanwege avondklok

sport

Alle wedstrijden in de Eredivisie volleybal bij de mannen zijn verschoven naar een tijdstip in de middag in verband met de avondklok. Dat betekent dat de eerstvolgende drie wedstrijden van Amysoft Lycurgus op een ander tijdstip gespeeld worden.

De uitwedstrijd van Lycurgus van aanstaande zaterdag tegen SSS uit Barneveld begint nu om 16.00. Volgende week zaterdag treedt de Groningse volleybalformatie thuis aan tegen het Talentteam Papendal om 15.30 en de zaterdag daarop speelt het om 15.00 uur uit tegen Orion Doetinchem.

De Nederlandse volleybalbond verplaatst de wedstrijden zodat de spelers, de staf en andere betrokkenen weer voor de start van de avondklok om 21.00 uur thuis kunnen zijn.