Webcam Grote Markt op zwart

De webcam die aan de zuidzijde van de Grote Markt hangt is sinds dinsdagmiddag uitgeschakeld. Op de videostream is een zwart beeld te zien.

De afgelopen dagen wisten veel mensen hun weg naar de videostream te vinden. Waar in verschillende steden rellen uitbraken werden de beelden van de webcam gebruikt om te zien hoe de situatie in de Groningse binnenstad was. Maandagavond waren er tegelijkertijd honderden kijkers aanwezig die tot de conclusie kwamen dat het in de Martinistad rustig bleef. Wel waren zij in de avond getuige van een flinke sneeuwbui. Ook zagen ze hoe een man de tekst ‘hou vol’ aanbracht in de verse sneeuw op de Grote Markt.

Het uitschakelen van de webcam is gebeurd in overleg met de politie, meldt stadsblog Sikkom. Het live uitzenden van beelden zou namelijk een aanzuigende werking kunnen hebben. Eerder in de middag werd de chatfunctie op de pagina al uitgeschakeld. Wanneer de webcam weer wordt ingeschakeld is onbekend.