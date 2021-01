Wat is er met het raam gebeurd van een winkel in winkelcentrum Vinkhuizen?

nieuws

Mensen die woensdagochtend winkelcentrum Vinkhuizen passeerden keken vreemd op. Een winkelruit was zwaarbeschadigd geraakt. Op Facebook leidde het tot de nodige aandacht.

Dat een kapot raam de gemoederen in de wijk bezighoudt is niet vreemd als je de beelden op televisie ziet van de rellen van afgelopen dagen waar ook diverse ondernemers het slachtoffer van werden. Bij de bewuste winkel is echter iets anders aan de hand, zo blijkt uit een telefoontje met het betreffende filiaal. “Een raam is inderdaad flink beschadigd geraakt”, vertelt een medewerkster. “Het gaat om een poging tot inbraak die hier in de nacht van dinsdag op woensdag heeft plaatsgevonden.”

Bij de politie is men op de hoogte van de poging tot inbraak. Men is bezig met een onderzoek en roept getuigen op, die meer informatie hebben of die iets gezien hebben, zich te melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.