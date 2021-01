Wasdroger vat vlam in woning Mauritsstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Mauritsstraat heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De melding van de brand kwam even na 18.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Door nog onbekende oorzaak heeft een wasdroger vlam gevat”, vertelt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “De brandweer was snel ter plaatse. Zij hebben de was, die in de brand was geraakt, geblust. Daarna hebben ze het apparaat naar buiten gebracht. Vervolgens heeft men in de woning controles uitgevoerd om te kijken of er geen brand meer woedde.”

De wasdroger is door de brand flink beschadigd geraakt. “In de woning was rook komen te staan waarop men het pand geventileerd heeft. Na een half uur kon men weer terug keren naar de kazerne en kon de woning weer vrijgegeven worden.” Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.