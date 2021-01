Wandeltocht voor onderzoek naar zeldzame botkankersoort levert ruim 10.000 euro op

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Wilko Koster uit Assen en Hans Eentjes uit Ten Boer hebben ruim 10.615 euro ingezameld voor onderzoek naar Ewing sarcoom met hun 500 kilometer lange wandeltocht. Daarmee is het doel dat het tweetal vooraf had gesteld nu bereikt.

Zaterdag 12 december vertrok het tweetal vanaf de Sint-Pietersberg in Limburg op het Pieterpad. Na twaalf dagen wandelen (tijdens kerst werd een korte pauze ingelast) bereikten ze Pieterburen.

Eentjes en Koster zamelen het geld in voor onderzoek naar Ewing sarcoom, een zeldzame en kwaadaardige vorm van botkanker. Eva, de zieke dochter van een collega, bracht hen op het idee om het geld in te gaan zamelen. Het geld is hard nodig, omdat van andere organisaties zoals het KWF en KIKA geen financiën komen. De ziekte zou te zeldzaam zijn. Eva is inmiddels vrij van kanker.

Volgens Koster moest de donatieteller echt wel naar de 10.000 euro en dat is gelukt. Maar genoeg is het nooit, want voor gedegen onderzoek naar de Ewing sarcoom is volgens Koster ruim vier miljoen euro nodig. Doneren kan daarom nog steeds via deze pagina.