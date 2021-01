“Waarschuwing voor mist en gladheid”

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Weggebruikers moeten zondagavond, in de nacht van zondag op maandag en maandagochtend rekening houden met gladheid en de kans op mistbanken. Met die waarschuwing komt OOG-weerman Johan Kamphuis zondagmiddag.

“Komende nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur tot dichtbij of rond het vriespunt”, vertelt Kamphuis. “Daarbij is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Ook morgenochtend is er eerst kans op lokale gladheid. Daarnaast moet het verkeer rekening houden met lokale mistbanken.”

Volgens de weerman verdwijnt de gladheid in de loop van de ochtend.