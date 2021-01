Waarom rukt de politie tegenwoordig met veel auto’s uit?

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is Groningers opgevallen dat de politie soms met meer auto’s dan voorheen op meldingen afkomt. De hermandad heeft daar zijn redenen voor.



De Wijkagenten Selwerd en Tuinwijk leggen het uit:

‘Door de tijd van corona hebben we een en ander anders weggezet. Verdachten worden apart vervoerd, koppels rijden soms los van elkaar. Hierdoor is de capaciteit over meerdere voertuigen verdeeld’.

