‘Vrijdagavond kans op extreem gladde wegen door ijsregen en sneeuw’

Foto: Erick Bakker

In de loop van de vrijdagmiddag en -avond moeten Groningers rekening houden met extreme gladheid. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis verspreidt de gladheid zich vrijdag langzaam over de provincie. Tijdens de vrijdagavond en -nacht is er kans op ijsregen en sneeuw.

“Vrijdagochtend zijn er perioden met regen of natte sneeuw, met temperaturen rond de 2 graden”, zo stelt Kamphuis. “Vrijdagmiddag lopen de temperaturen uiteen van 0 graden in het noordoosten van de provincie waar het langdurig sneeuwt tot 4 of 5 graden in de Stad.

In de loop van de avond gaat de temperatuur dalen tot rond of iets onder het vriespunt en neemt de kans vooral vanaf 22:00 uur op extreem gladde wegen toe door bevriezing van natte weggedeelten. Ook is er kans op lichte ijsregen en een sneeuwbui. De gladheid duurt de hele nacht en ook morgenochtend voort.

De regen- en sneeuwbuien trekken in de avond geleidelijk weg. Wel gaat het in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag drie graden vriezen. Zaterdag schommelt de temperatuur overdag rond het vriespunt. Het is dan droog met geregeld zon. In de nacht lichte tot matige vorst, met temperaturen tussen de -4 en -7 graden. Zondag is het ook droog en wordt het met af en toe zon 3 graden. Zondagnacht daalt de temperatuur weer onder het vriespunt.