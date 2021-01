“Vrijdag een sneeuwsprookje in Groningen? Of gaat de warme lucht winnen?”

nieuws

Foto: Erick Bakker

Voor meteorologen en weerliefhebbers is het een spannende week. In de tweede helft van de week ontstaat er namelijk een strijd tussen warme en koude lucht boven ons land waarbij nog onduidelijk is wie er gaat winnen.

“Het hoogtepunt van deze strijd verwacht ik op vrijdag”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Zachte lucht ten zuiden van ons land en koude lucht ten noorden van ons land zetten beiden vol de aanval in. De zachte lucht trekt in de nacht van donderdag op vrijdag het land binnen. Dit zal gepaard gaan met een bak regen en flink oplopende temperaturen. Overdag wint die zachte lucht steeds verder terrein maar de grote vraag is of het noorden van het land ook verovert gaat worden.”

Lagedrukgebied

Een hoofdrol lijkt weggelegd voor een klein lagedrukgebiedje. “Aan de voorzijde van de storing, op de grens met zachte lucht, is de wind oost en mogelijk komt dit systeem boven het midden van het land tot stilstand. Dit zou interessant zijn want het zou er dan voor zorgen dat de wind bij ons naar het oosten gaat en koude lucht vanuit Duitsland naar ons toe kan stromen. De temperatuur komt dan rond het vriespunt te liggen en de neerslag die dan gaat vallen, zal vallen als sneeuw.”

Sneeuwsprookje

Volgens Kamphuis een hele bijzondere situatie. “Bij een temperatuur rond nul valt er dan sneeuw in Groningen terwijl het in het zuiden 10 graden boven nul is en er daar regen valt. Wel moet ik eerlijk zeggen dat er ook een ander scenario mogelijk is en dat Groningen gewoon verovert gaat worden door zachte lucht. Maar het sneeuwsprookje ligt op dit moment op punten lichtjes voor.”