‘Voorzichtige daling’ in besmettingsaantallen ook in Groningen zichtbaar

Foto: Navy Medicine via Wikimedia Commons

In de afgelopen week raakten 1.242 van de provincie Groningen besmet met het coronavirus. In vergelijking met de week daarvoor (1.404) is, net als in Nederland als geheel, een ‘voorzichtige daling’ te zien in het aantal besmettingen. Dat meldt het RIVM dinsdagmiddag in haar wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland.

Per 100.000 mensen raakten, in de afgelopen week, 212 Groningers besmet met het coronavirus. In de week ervoor waren dat er 240. Het aantal overlijdens daalde sterk. Waar er in de periode tussen 29 december en 5 januari nog 19 dodelijke slachtoffers van het coronavirus werden gemeld, waren dat er in de afgelopen week zeven.

In totaal zijn nu 17.749 Groningers besmet (geweest) met het virus. 122 inwoners van de provincie overleden aan COVID-19.

RIVM: ‘Voorzichtige daling zichtbaar’

Landelijk is het aantal besmettingen, voor de tweede week op rij, licht gedaald. Ook het percentage mensen met een positieve corona-testuitslag daalde licht, van 13,7 procent naar 12,8 procent.

Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC- opnames daalde mee. Ook werden er minder nieuwe corona-besmettingen in verpleeghuizen gemeld.

Volgens het RIVM is zijn de dalende cijfers een eerste effect van de lockdown die op 15 december inging.