Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor bedreiger abortuskliniek in Stad

Het pand van Stimezo aan de Radesingel in Groningen - Foto: Google Maps - Streetview

De rechtbank in Rotterdam heeft een voorwaardelijke celstraf van 101 dagen opgelegd aan een 37-jarige man uit Capelle aan de IJssel, omdat hij aan meerdere abortusklinieken bedreigingen heeft gestuurd en er vernielingen heeft gepleegd. Ook moet de man, die onder meer werknemers van abortuskliniek Stimezo in Groningen bedreigde, een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

De rechtbank acht de bedreigingen ‘ernstige feiten’: “Door bedreigingen te uiten heeft de verdachte een angstige situatie gecreëerd voor de medewerkers van de abortusklinieken. De intimiderende wijze waarop de verdachte zijn persoonlijke opvattingen wil opdringen is ontoelaatbaar en verwerpelijk en past niet in een democratische samenleving.”

De mailboxen van verschillende klinieken in onder meer Groningen, Rotterdam en Amsterdam, stroomden dit voorjaar plotseling vol met zeer ernstige bedreigingen. Zo werden foto’s en video’s verstuurd van executies die vergelijkbaar zijn met die van terreurgroep IS. In de mails werd medewerkers van de klinieken gedreigd dat hen hetzelfde aangedaan zou worden.

Volgens het OM waren diverse medewerkers zo geschrokken dat ze amper nog naar hun werk durfden. Een aantal klinieken schroefde de beveiliging fors omhoog, omdat de man ook vernielingen pleegde bij enkele klinieken. Dit werd echter zijn Waterloo, omdat politie en justitie de man daardoor op het spoor kwamen.