Vooral Stad in trek als vestigingsplaats voor Randstedelingen

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Steeds meer mensen trekken uit de Randstad naar andere regio’s in hun zoektocht naar betaalbare woonruimte. De Stad is daarbij bijzonder populair, zo merkt ook hypotheekverstrekker De Hypotheker. Vorig jaar werden hier 49 procent meer hypotheken aangevraagd dan in 2019.

De gemeente Groningen was daarmee de grootste stijger qua aantal hypotheekaanvragen in Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. De Stad werd gevolgd door Enschede, waar een stijging van 42 procent in het aantal hypotheekaanvragen werd genoteerd.

De provincie Groningen als geheel bleek populair, maar werd procentueel in stijging overtroffen door Overijssel, waar het aantal hypotheekaanvragen steeg met 37 procent. Groningen moest het doen met 35 procent.