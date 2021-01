Voetbalkamp Groningen wil ook een kamp in de meivakantie organiseren

nieuws

Foto: Zuzana Sabonova Photography - www.zuzka.nl

Voetbalkamp Groningen is al sinds 1984 een begrip in Stad en Ommeland waarbij er in de zomervakantie trainingen worden gegeven aan kinderen. Als alles lukt wil men dit jaar ook in de meivakantie een voetbalkamp organiseren. Bas Eimers van de organisatie is enthousiast.

Hoi Bas! Hoe is het idee ontstaan?

“Wat we in de zomer doen is geweldig en is al jaren een groot succes. Maar je denkt soms wel eens na wat er eventueel nog meer mogelijk is. De coronacrisis heeft dat versterkt. Ik ben docent op het Alfa-college en geef al weken les vanuit mijn eigen huis. Ik wil er wel weer eens uit, iets organiseren en mooie dingen doen. En zo zijn we op het idee gekomen om een voetbalkamp in de meivakantie te organiseren. Het idee is om in deze vakantie geen vijf dagen maar bijvoorbeeld drie dagen te organiseren. Ik denk dat dit erg leuk is. Want wat ik namelijk over mezelf zeg, dat geldt ook voor de kinderen. Die zitten ook al weken thuis en volgens mij heeft iedereen behoefte aan lichtpuntjes.”

Arjen Robben, die oud-deelnemer is van het Voetbalkamp Groningen, laat zijn kunsten zijn tijdens een eerdere editie. Foto: Zuzana Sabonova Photography – www.zuzka.nl

Uit je antwoord proef ik heel veel enthousiasme maar ik zie ook nog wat vraagtekens …

“Klopt. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zelf zijn we heel enthousiast maar we zijn ook afhankelijk van andere partijen. We willen graag onze zaken goed afstemmen met gastheer G.S.V. Be Quick 1887. Eventuele deelnemers kunnen zich dan ook nog niet inschrijven. Het streven is dat dit per 1 februari kan.”

Ik heb begrepen dat jullie onlangs ook een enquête hebben gehouden?

“Ja, we hebben alle deelnemers die afgelopen zomer deelgenomen hebben aan het kamp wat vragen gesteld waar behoorlijk wat respons op kwam. Eén van de vragen die we gesteld hebben is als een nieuwe kampweek gehouden wordt, naar welke vakantie gaat dan je voorkeur uit. Daaruit bleek dat de meeste deelnemers voor de meivakantie koos. Het grappige is dat wij als organisatie zelf ook een voorkeur voor de meivakantie hebben.”

We hebben het over het Voetbalkamp Groningen waarbij kinderen onder begeleiding van professionele trainers training krijgen in de voetbalkunsten. Maar jullie hebben volgens mij ook nog een ander plan hè?

“Dat klopt. Wat ik al zei, door de corona is het een bizarre tijd wat behalve veel ondernemers, ouderen en jongeren, ook veel kinderen raakt. Je gaat dan nadenken hoe je zoveel mogelijk kinderen een perspectief kunt bieden. Omdat niet iedereen van voetbal houdt hebben we daarnaast het plan om komende zomer een tenniskamp te organiseren. Wat heel veel mensen niet weten is dat er op sportpark ‘de Esserberg’ ook drie tennisbanen wat verscholen op het terrein liggen. Of het gaat lukken is nog onbekend, maar we zijn wel bezig met de voorbereidingen. En waarom klink ik nu zo voorzichtig? Kijk, als we dit doen dan wordt er iets verwacht. We hebben ook een naam hoog te houden. Dus als we het goed doen, dan moet het ook goed zijn. Dus tegen alle belangstellenden zou ik willen zeggen, houd onze kanalen goed in de gaten!”