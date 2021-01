‘Vlokjes sneeuw maken komende dagen plaats voor meer zonneschijn’

nieuws

In Groningen moeten we het vrijdagochtend nog doen met een paar laatste buitjes, maar daarna gaan we volgens OOG-weerman Johan Kamphuis een paar droge dagen tegemoet. Ook laat de zon zich zo af en toe zien. Dit weerbeeld betekent echter ook nachtvorst en met wat lichte mist is gladheid op de weg niet uit te sluiten.

“Vrijdagochtend krijgen we nog een laatste bui of buitje. Verder is het droog en breekt de zon af en toe vanuit het noorden door. Het wordt drie of vier graden bij een zwakke noordenwind. Vrijdagnacht is kans op mist en lichte vorst, het wordt dan tussen de -1 en -3 graden.”

“Zaterdag is er eerst kans op mist, maar verder blijft het droog met af en toe een doorbrekende zon. Het wordt 3 graden. In de nacht tussen zaterdag en zondag daalt het kwik tot -2 graden. Zondag is het waterkoud bij 2 of 3 graden. Er is veel bewolking met in de middag kans op een spatje regen.”

“Na het weekend beginnen we maandag droog maar daarna gaat het regenen en lopen de temperaturen op naar 7 of 8 graden.”