“Vlokjes natte sneeuw, in het weekend 3 of 4 graden vorst”

Het weerbeeld blijft de komende dagen licht winters waarbij er kans is op wat natte sneeuw en in het weekend wat vorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het overwegend bewolkt met droge perioden en af en toe een bui of wat regen”, vertelt Kamphuis. “Mogelijk gaan de buien ook gepaard met wat vlokjes smeltende sneeuw. Bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 3 graden. In de nacht naar vrijdag komt de minimumtemperatuur rond het vriespunt te liggen waarbij er later in de nacht kans is op wat natte sneeuw.”

“Vrijdag laat de zon zich weer eens zien en is er slechts een kleine kans op een bui. Het wordt 3 graden. In de nacht naar zaterdag gaat het 2 graden vriezen. Zaterdag is het droog met af en toe zon en wordt het 3 graden. In de namiddag is er kans op wat mist waarbij het later in de nacht naar zondag 3 of 4 graden gaat vriezen.”