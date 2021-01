Vliegtuigje landt veilig op Airport Eelde na melding ‘engine fire’

nieuws

Foto: Robin Feunekes - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdag in het begin van de middag in actie komen op Groningen Airport Eelde, GAE, vanwege een vliegtuigje dat mogelijk in de problemen was geraakt. Het toestel is inmiddels veilig geland.

De melding van een vliegtuig in problemen kwam rond 12.15 uur binnen. “Het ging om een kleiner toestel dat zich op dat moment in de lucht bevond”, vertelt woordvoerder Lizette van Dijken van het vliegveld. “Tijdens de vlucht is er in de cockpit het lampje ‘engine fire’ gaan branden. Dit is vervolgens gemeld waarna er een scenario wordt opgestart. Zo wordt de luchthavenbrandweer opgeroepen om paraat te staan bij de landing van het vliegtuigje.”

Volgens Van Dijken is de landing goed verlopen en staat het vliegtuigje inmiddels veilig aan de grond. Aan boord bevonden zich twee personen. Waarom het lampje in de cockpit is gaan branden wordt onderzocht.