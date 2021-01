Viroloog UMCG: ‘Komende dagen gaan we steeds hoge besmettingscijfers zien’

nieuws

Donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag moeten we rekening houden met oplopende besmettingscijfers. Dan gaan we zien wat de feestdagen gedaan hebben met de verspreiding van het coronavirus, zo stelt viroloog Bert Niesters (UMCG) donderdagavond in De Telegraaf.

Niesters stelt niet verbaasd te zijn over de hoge besmettingsaantallen die donderdagmiddag bekend werden gemaakt door het RIVM. Ook zonder de computerstoring bij de GGD Groningen, die het aantal besmettingen in de gemeente Groningen leek te verdubbelen. De Groninger viroloog stelt dat mensen zich tijdens de feestdagen te weinig hebben laten testen. In combinatie met de jaarwisseling, waar ondanks aandringen door de overheid toch groepen mensen bij elkaar kwamen, zorgt dat nu voor een piek.

‘Meer besmettingen tussen nu en dinsdag’

De komende dagen gaan we daarom, volgens Niesters, een nieuwe piek in het aantal besmettingen zullen zien. Volgens Niesters worden de besmettingen, opgelopen tijdens de feestdagen, waarschijnlijk tussen vandaag en aanstaande dinsdag duidelijk. Hoe hoog deze piek zal zijn, kan Niesters moeilijk inschatten.

Niesters hoopt echter dat het aantal besmettingen per dag landelijk niet boven de tienduizend uitkomt, want dat gaat voor een nieuwe piek zorgen in het aantal ziekenhuisopnames.