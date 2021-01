Vier genomineerden voor George Verberg Stipendium

nieuws

Voor het George Verberg Stipendium zijn door een jury vier genomineerden gekozen. De prestigieuze prijs wordt volgende week donderdag uitgereikt.

In totaal waren er zeventien studenten van de Academie Minerva aangemeld. Een jury heeft vier genomineerden gekozen. Het gaat om Jhonie van Boeijen, Dora Bouman, Martina Dal Brollo en Hinke-Ann Eleveld. Vanwege de coronamaatregelen vindt de uitreiking dit jaar digitaal plaats. Belangstellenden kunnen via een livestream de presentatie van de vier genomineerden en de uitreiking van de prijs aan de winnaar volgen.

Het George Verberg Stipendium is een prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Het stipendium is gericht op een verblijf in het buitenland en is daarmee een aanvulling op de prijzen en stipendia die Academie Minerva al uitreikt. Het stipendium, ter waarde van 10.000 euro, wordt gefinancierd door de Gemeente Groningen.