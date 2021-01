Vier fietsen van politie Stad krijgen blauwe ‘zwaailichten’

nieuws

Foto: Politie Nederland

Sinds oudejaarsnacht test het basisteam Groningen Centrum van de politie vier fietsen met blauwe zwaailichten. De proef met de zwaailichten duurt vier maanden.

De pilot loopt van 1 januari tot en met april van dit jaar. Het basisteam Groningen Centrum is één van de zes Nederlandse teams die het systeem gaan testen.

De lampen, die naast de normale verlichting op de fietsen zijn gemonteerd, zijn bedoeld om een veiligere werkomgeving te creëren voor de agenten. “Als politiebikers zijn we niet altijd goed zichtbaar. ”, vertelt agent Nick Schuurman. “Dat is enerzijds onze kracht wanneer we onopvallend in een wijk willen surveilleren, maar aan de andere kant zijn er ook situaties waarin je juist wel wilt opvallen. De speciale verlichting vergroot de herkenbaarheid.”

De bikers van de politie hebben op de fietsen met zwaailichten geen voorrang op andere voertuigen. De politie zegt terughoudend om te gaan met het inzetten van de lampen.