Vestdijklaan bijna drie maanden dicht door werkzaamheden

Foto: Google Maps - Streetview

De Vestdijklaan in Groningen is vanaf aanstaande maandag tot en met eind april afgesloten tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Maria Dermoutlaan. In deze periode wordt dit gedeelte van de straat heringericht.

De herinrichting moet de straat aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. De maximumsnelheid in de straat gaat terug van 50 naar 30 kilometer per uur.

Tijdens de herinrichting, die duur van maandag 11 januari tot vrijdag 30 april, worden fietsers omgeleid via de Queridolaan en de Du Perronlaan. Auto’s kunnen omrijden via de Van Ketwich Verschuurlaan en de Verlengde Hereweg.