Verschillende afsluitingen op Paterswoldseweg onder ringwegviaduct

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring Zuid

Van eind januari tot eind maart is de Paterswoldseweg verschillende keren afgesloten ter hoogte van het viaduct met de zuidelijke ringweg. In deze periode wordt het oude viaduct over de Paterswoldseweg gesloopt.

De onderdoorgang voor autoverkeer wordt drie weekenden afgesloten in beide richtingen. In het weekend van vrijdag 29 januari tot maandag 1 februari is de Paterswoldseweg afgesloten voor autoverkeer. In de weekenden van 5 tot 8 februari en van 19 tot 22 maart kunnen ook fietsers en voetgangers geen gebruik maken van de onderdoorgang van het viaduct.

Ook het verkeer op de zuidelijke ringweg zelf ondervindt in het laatstgenoemde weekend hinder door de werkzaamheden, want dan wordt de N7 afgesloten tussen het Julianaplein en de afrit Groningen-West, voor verkeer richting Drachten/Zuidhorn.

Verder zijn er enkele kleine afsluitingen rond het viaduct. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar.

Omleidingen

Auto’s kunnen omrijden via de Parkweg, de Brailleweg, de Vondellaan, de Van Iddekingeweg en het Overwinningsplein. Fietsers worden omgeleid via de Muntinglaan, het fietspad langs het Hoornsediep en de Laan van de Vrede.