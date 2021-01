‘Verlenging compensatie voor afstudeerders is mooi, maakt dekt niet eens het collegegeld’

nieuws

foto: André Huitenga

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) spreekt donderdagmiddag zijn blijdschap uit over de verlenging van de compensatieregeling voor studenten in hun laatste studiejaar. Maar voorzitter Dahran Çoban vraagt zich af waarom het Kabinet de angel niet uit de problemen heeft getrokken.

De eerdere getroffen financiële regeling voor studenten met studievertraging is verlengd tot 31 augustus 2021. “We zijn blij dat we opnieuw tot een generieke regeling zijn gekomen, maar vragen ons af of dit voldoende steun biedt”, aldus Çoban. “Meer studenten kunnen nu aanspraak maken op deze compensatie. Echter is het bedrag van

compensatie niet verhoogd en dat is gek. Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra. Als je meer dan drie maanden vertraging hebt, dekt deze compensatie niet eens je collegegeld.”

Afgelopen november riep de studentenorganisatie de minister al op om financieel perspectief te bieden voor de lange termijn. Hoewel aan deze oproep nu gedeeltelijk gehoor wordt gegeven, vindt het ISO het jammer dat het compensatiebedrag niet wordt uitgebreid. Studenten in het hoger onderwijs die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 afstuderen en niet eerder, krijgen drie maanden collegegeld terug (535 euro per student). Studenten van wie de aanvullende beurs afloopt tot en met augustus 2021 krijgen daarnaast een financiële tegemoetkoming van 1500 euro.