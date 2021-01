Nieuwbouwplannen voor brandweerkazerne Haren uit de ijskast

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen wil dat er doorgewerkt wordt aan de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Haren. Dat besloot het Dagelijks Bestuur deze maand.

In februari van dit jaar zette de Veiligheidsregio de nieuwbouwplannen ‘on hold’, omdat er kostenbesparingen moesten plaatsvinden. De Veiligheidsregio besloot toen om ‘geen onomkeerbare beslissingen te nemen’. In mei van dit jaar werd meer duidelijkheid verwacht, maar de coronacrisis gooide toen roet in het eten.

Omdat zowel in Haren als in Baflo de nood hoog is om de ploegen verantwoord te huisvesten, wordt nu voor de kazernes in Haren en Baflo een voorstel gedaan om de (ver)bouw voort te zetten. Wel is besloten dat de bouw van de kazerne in Baflo minder mag gaan kosten dan in eerste instantie dan begroot.