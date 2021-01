Veiligheidsregio Groningen nu voor iedereen zichtbaar: “Binnenkort met verlichting”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen is vanaf deze week voor iedereen zichtbaar. Sinds deze week staat de naam op de brandweerkazerne aan de Sontweg.

“We hadden altijd de letters ‘brandweer’ op de kazerne staan”, vertelt woordvoerder Kirsten Smit van de Veiligheidsregio Groningen. “Die letters staan er nog steeds maar die hebben we verplaatst naar het dak van de uitrukhal waar onze brandweerauto’s staan. In het midden, boven de hoofdingang, is nu het woord ‘Veiligheidsregio Groningen’ verschenen.” De letters werden woensdag op hun plaats getakeld met behulp van een grote kraan.

Volgens Smit is er voor plaatsing van de grote letters gekozen om zichtbaar te zijn. “De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio. Maar mensen die niet zo goed bekend waren hadden geen idee waar de Veiligheidsregio nu precies gehuisvest was. Dat hebben we nu opgelost. En straks kan men ons ook vinden als het donker is, want ik heb begrepen dat de letters verlicht gaan worden.”