Veel vragen bij Humanitas over avondklok: “Mantelzorgers hoeven zich geen zorgen te maken”

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Bij de stichting Humanitas komen de afgelopen dagen veel vragen binnen over de avondklok. Volgens de stichting hoeven mantelzorgers zich echter geen zorgen te maken.

“Eigenlijk sinds de avondklok werd aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte (VVD) krijgen we veel vragen binnen”, zegt Maaike Louwsma van Humanitas Groningen. “Mensen vragen zich af of ze nog wel de straat op kunnen om mantelzorg te verlenen of hebben bijvoorbeeld vragen waar ze aan een verklaring kunnen komen waarmee ze de straat op mogen. En er komen ook telefoontjes binnen van mensen die hele praktische problemen hebben. Iemand die zei bijvoorbeeld dat er geen werkende printer in huis is, hoe dit dan opgelost moest worden.”

In Groningen zijn volgens Humanitas zo’n 2.500 mantelzorgers actief. Sommige mantelzorgers dragen zorg voor iemand die onder hetzelfde dak woont, anderen moeten de straat op om bij een persoon te komen. “Niemand hoeft zich zorgen te maken. Als er na 21.00 uur mantelzorg verleend moet worden dan kan dit gewoon aangeboden worden.” Op de website mantelzorg kan een formulier gedownload worden. De verklaring kan alleen gebruikt worden als bewijs om tijdens avondklokuren op straat te zijn, niet voor andere (mantelzorg)zaken.

Veelgestelde vragen over de avondklok, en antwoorden, zijn te vinden op deze website.