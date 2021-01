Veel ramptoerisme bij door brand verwoeste boerderij, politie start onderzoek

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Veel mensen komen zaterdag een kijkje nemen bij de afgebrande boerderij aan de Stadsweg in de wijk Ulgersmaborg. De boerderij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door een felle brand verwoest.

“Ik ben geen expert maar volgens mij kun je het hele gebouw afschrijven”, vertelt incidentfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Toen ik afgelopen nacht rond 04.00 uur naar huis ging was al duidelijk dat de schuur volledig verwoest was. Het voorhuis stond er toen nog vrij intact bij. Toen ik vanmiddag een kijkje kwam nemen werd duidelijk dat de vlammen daarna ook nog hebben huisgehouden in het monumentale voorhuis. Het dak ervan is ingestort, nagenoeg alle ramen zijn gesprongen en je kunt zien dat er aan de binnenkant flink wat brandschade is.”

De politie is zaterdagmiddag een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. “Medewerkers van de forensische opsporing waren aanwezig. Zij deden onderzoek bij het gebouw. Daarbij werd ook een speurhond ingezet.” Wat Weening opviel was dat veel mensen een kijkje kwamen nemen. “Veel wandelaars die er langs liepen en mensen die op de hoeken van de straat met elkaar stonden te praten. Je merkt aan alles dat de brand grote indruk heeft gemaakt op de mensen in de wijk.”