“Vastgoedonderhandelaars moeten stapje zetten om ondernemers te helpen”

Staatssecretaris Mona Keijer (CDA) - foto: rijksoverheid.nl

Vastgoedonderhandelaars moeten een stapje zetten om ondernemers te helpen als zij hun huur of hypotheek niet kunnen betalen. Die oproep doet demissionair staatssecretaris Mona Keijer (CDA) van Economische Zaken zondag.

Keijzer deed de oproep in het televisieprogramma WNL Op Zondag. “Op sommige plekken gaat het goed”, vertelde de staatssecretaris in het programma. “Maar ik zie ook plekken waar het nog niet goed gaat.” Met name ondernemers in sectoren die zwaar hebben te lijden onder de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld de horeca, zitten met de handen in het haar.

In het televisieprogramma gaf Keijzer toelichting over het nieuwe steunpakket voor ondernemers dat onlangs werd aangekondigd. Dit pakket is volgens de staatssecretaris hard nodig omdat veel ondernemers in de knel zitten. “Maar als overheid kunnen we ook niet alles. Daarom de oproep aan vastgoedondernemers om te helpen waar dat mogelijk is.”