“Vanaf donderdag stroomt koudere lucht ons gebied binnen”

In de tweede helft van de week, vanaf donderdag, gaat het wat kouder worden waarbij een noordoostelijke wind koudere lucht gaat aanvoeren. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking maar blijft het vrijwel of zelfs geheel droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het 5 graden. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag valt er regen en blijft de minimumtemperatuur rond de 5 graden schommelen. Dinsdag laat de zon zich zo nu en dan zien. Ook is er kans op een buitje. Het wordt dan 6 graden.”

“Woensdag blijft het ook vrijwel overal droog. Met een beetje zon komt de maximumtemperatuur op 5 graden te liggen. Donderdag stroomt er in de loop van de dag, met een naar het noordoost draaiende wind, koudere lucht ons gebied binnen en daalt de temperatuur in de loop van de dag tot aan het vriespunt. In de nacht naar vrijdag gaat het enkele graden vriezen.”